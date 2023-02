(Di lunedì 20 febbraio 2023) La All Elite Wrestling spinge sull’acceleratore e registra uninteressanteche potrebbe riguardare un. Secondo il report di PwInsider, AEWè stato depositato come trademark dalla federazione di Jacksonville negli ultimi giorni ed è molto probabile che non sia per un singolo evento speciale ma per una serie di essi. Aleggia dunque mistero su questa scelta della AEW, ma sicuramente a breve ne sapremo di più. L’idea della promotion guidata da Tony Khan sarebbe di capitalizzare al massimo la popolarità sul network ed è probabile che dunquepossa davvero essere uno una serie di speciali, come ad esempio “Battle of the Belts”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Nuovo show in arrivo? Registrato il marchio 'Collision' - puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Lunedì 20/02/2023' su @Spreaker #aew #dynamite #eliminationchamber #nxt #rampage… - lavedovabianca : RT @aew_italia: Fuori ora un nuovo episodio del podcast #AEWItalia. Ci avviciniamo ogni puntata di più a #AEWRevolution2023 con match uffic… - aew_italia : Fuori ora un nuovo episodio del podcast #AEWItalia. Ci avviciniamo ogni puntata di più a #AEWRevolution2023 con mat… - aew_italia : AEW ITALIA! ELITE CONTRO diLORO A REVOLUTION??? TAKESHITA IL NUOVO OMEGA? -

...titolo èsonoanche in programma alcuni cameo divertenti tra cui il wrestler professionista della... Tags Like A Dragon Ishin!trailer Ryu Ga Gotogu Studio SEGA skin Dragon of DojimaSega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite Wrestling Kenny Omega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell') e l'attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno in un cameo in Like a Dragon: Ishin! Kenny e Rahul sono due dei sei ...

AEW: Nuovo show in arrivo Registrato il marchio “Collision” Zona Wrestling

AEW Fight Forever, arriva un nuovo gameplay con Adam Page vs ... The Shield Of Wrestling

AEW: Keith Lee torna in azione con un “nuovo” look e salva Dustin Rhodes Zona Wrestling

AEW: Jericho apre ad un ritorno di Punk e alla possibilità di lavorare di nuovo insieme Zona Wrestling

AEW Rampage Report 10-02-2023 The Shield Of Wrestling

Nell'ultima intervista di Dax Hardwood, nel podcast degli FTR, l'ex campione di coppia di WWE e AEW, ha infatti affermato: "Sì, me lo ricordo molto bene quando abbiamo firmato di nuovo ed eravamo però ...Arriva un nuovo gameplay di AEW Fight Forever, questa volta dedicato al match tra “Hangman” Adam Page e Bryan Danielson. Il videogioco della All Elite Wrestling non ha ancora una data d’uscita ...