Adriano Celentano | come sta? La verità sul ricovero

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’85enne cantante e showmansarebbeto ricoverato per accertamenti: manno davvero le cose. Un malore in casa, Claudia Mori che chiama l’ambulanza eche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Nel pomeriggio di domenica, molti fan del cantante milanesesi sono interrogati circa lo stato di salute del loro beniamino. Alcuni giornali locali hanno infatti diffuso la notizia di un suo malore, con conseguente ricovero in ospedale. Il ...Momenti di apprensione tra i fan di, dopo che nel pomeriggio di oggi è circolata la notizia di un suo ricovero all'ospedale di Lecco. Il cantante in effetti sarebbe giunto nella notte tra venerdì e sabato in ambulanza ...

Adriano Celentano, malore nella notte: ricovero lampo all'ospedale di Lecco, è già stato dimesso Corriere Milano

Adriano Celentano ricoverato a Lecco per accertamenti. Apprensione tra i fan, poi il suo staff spegne l'allarme Open

"Adriano Celentano trasportato in ambulanza all'ospedale". Ma il Clan del cantante smentisce la Repubblica

Come sta Adriano Celentano MilanoToday.it

Lecco, Adriano Celentano ricoverato in Pronto soccorso. Il Clan: ''Gode di ottima salute'' IL GIORNO

Adriano Celentano, 85 anni, sarebbe stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un malessere. La notizia è stata pubblicata ...Problemi di salute per Adriano Celentano, 85 anni. “Il Molleggato” della musica italiana, lungo la nottata tra venerdì e sabato, avrebbe accusato un malore mentre si trovava con la moglie Claudia Mori ...