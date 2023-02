ADL vola a Francoforte per sostenere la squadra | due obiettivi per fine stagione

... ' I nostri giocatori sono molto richiesti, è vero - dice- , ma non dobbiamo venderne nessuno . ma ciò non toglie nulla allo stacco di Osimhen, cheletteralmente sopra ai suoi guanti ...Notizie Napoli calcio . Il Napoli continua a far parlare di sè dentro e fuori dal campo. Se la squadra di Spallettia suon di risultati, il club di De Laurentiis continua a suscitare diverse attenzioni da possibili investitori. Napoli, offerta da investitore messicano Secondo quanto riportato da MF - Milano ...

Eintracht-Napoli, Spalletti carica gli azzurri e cita i tifosi: ADL ha un obbiettivo napolipiu.com

GdS- Non solo premio Champions ma anche un extra per la vittoria ... casanapoli.net

De Laurentiis sogna la Champions: Il retroscena alla cena del Napoli napolipiu.com

"Voglio vincere la Champions": la confessione di Osimhen ad ADL nel 2020 Tutto Napoli

ADL chiude alla cessione di Osimhen e punge le avversarie: “Non è in vendita, noi non abbiamo debiti” Internapoli

Spalletti predica calma ma si pensa già alla festa scudetto. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ...Il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la vittoria contro la Cremonese su Instagram: "Il nostro volo continua. (Tutto Napoli) In questi anni il terzino azzurro ha sempre ...