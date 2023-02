"Adesso tutti muti!". Cav assolto, strepitoso sfogo di Paniz da Giletti | Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Le sentenze vanno rispettate, sono sentenze che hanno assolto perché i fatti non sussistono": Maurizio Paniz, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha commentato l'esito del processo Ruby ter, che ha portato all'assoluzione di tutti gli imputati, compreso Silvio Berlusconi. "Questo chiude la bocca a tutte le illazioni, a tutte le interpretazioni, a tutte le fantasticherie... - ha continuato l'avvocato -. Resta un dato di fatto assolutamente oggettivo: Berlusconi è stato rovinato nella propria immagine in Italia e nel mondo". Maurizio Paniz a Non è l'Arena, il Video Paniz, poi, ha spiegato che "il presidente del Consiglio avrebbe potuto avere un atteggiamento un po' più prudente e attento, meno idoneo a suscitare qualche reazione. Su questo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Le sentenze vanno rispettate, sono sentenze che hannoperché i fatti non sussistono": Maurizio, ospite di Massimoa Non è l'Arena su La7, ha commentato l'esito del processo Ruby ter, che ha portato all'assoluzione digli imputati, compreso Silvio Berlusconi. "Questo chiude la bocca a tutte le illazioni, a tutte le interpretazioni, a tutte le fantasticherie... - ha continuato l'avvocato -. Resta un dato di fatto assolutamente oggettivo: Berlusconi è stato rovinato nella propria immagine in Italia e nel mondo". Maurizioa Non è l'Arena, il, poi, ha spiegato che "il presidente del Consiglio avrebbe potuto avere un atteggiamento un po' più prudente e attento, meno idoneo a suscitare qualche reazione. Su questo non ...

