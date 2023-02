Addio sensei Matsumoto, ultimo grande aedo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb – Stamattina siamo stati svegliati da una notizia terribile. Una settimana fa, il 13 febbraio, è venuto a mancare all’età di 85 anni l’immenso Leiji Matsumoto. A darne notizia – in Giappone è prassi che le morti vengano annunciate dalla famiglia o dagli amici dopo alcuni giorni – è stata la Toei Animation, la casa d’animazione che ha prodotto tutte le opere del maestro. “Il papà di Capitan Harlock”. Così lo stanno definendo tutti i media italiani, legandolo indissolubilmente al suo personaggio più famoso e iconico. Mai definizione fu più riduttiva. Leiji Matsumoto, oltre Capitan Harlock Leiji Matsumoto non era un mangaka, non era un autore, non era un disegnatore, non era un narratore. No, Leiji Matsumoto è stato forse l’ultimo grande aedo che l’umanità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb – Stamattina siamo stati svegliati da una notizia terribile. Una settimana fa, il 13 febbraio, è venuto a mancare all’età di 85 anni l’immenso Leiji. A darne notizia – in Giappone è prassi che le morti vengano annunciate dalla famiglia o dagli amici dopo alcuni giorni – è stata la Toei Animation, la casa d’animazione che ha prodotto tutte le opere del maestro. “Il papà di Capitan Harlock”. Così lo stanno definendo tutti i media italiani, legandolo indissolubilmente al suo personaggio più famoso e iconico. Mai definizione fu più riduttiva. Leiji, oltre Capitan Harlock Leijinon era un mangaka, non era un autore, non era un disegnatore, non era un narratore. No, Leijiè stato forse l’che l’umanità ...

