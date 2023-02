Addio al leggendario fumettista giapponese Matsumoto, creatore del pirata spaziale Capitan Harlock (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’artista manga Leiji Matsumoto, noto per opere come ‘Space Battleship Yamato’ e ‘Galaxy Express 999’, è morto per insufficienza cardiaca in un ospedale di Tokyo il 13 febbraio scorso all’età di 85 anni. Lo riporta oggi la stampa nipponica. Nato nella prefettura giapponese occidentale di Fukuoka, Matsumoto ha debuttato con un manga intitolato ‘Mitsubachi no Boken’ (Le avventure di un’ape). Ha continuato a consolidare la sua reputazione con “Otoko Oidon” nel 1971. “Space Battleship Yamato”, una serie animata trasmessa per la prima volta nel 1974, è stata trasformata in un film che è diventato un successo, contribuendo a guidare l’anime degli anni ’70 moda in Giappone. “Galaxy Express 999”, un manga ambientato nello spazio iniziato nel 1977, ha ottenuto un ampio seguito tra i bambini grazie in parte alla popolarità dei suoi personaggi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’artista manga Leiji, noto per opere come ‘Space Battleship Yamato’ e ‘Galaxy Express 999’, è morto per insufficienza cardiaca in un ospedale di Tokyo il 13 febbraio scorso all’età di 85 anni. Lo riporta oggi la stampa nipponica. Nato nella prefetturaoccidentale di Fukuoka,ha debuttato con un manga intitolato ‘Mitsubachi no Boken’ (Le avventure di un’ape). Ha continuato a consolidare la sua reputazione con “Otoko Oidon” nel 1971. “Space Battleship Yamato”, una serie animata trasmessa per la prima volta nel 1974, è stata trasformata in un film che è diventato un successo, contribuendo a guidare l’anime degli anni ’70 moda in Giappone. “Galaxy Express 999”, un manga ambientato nello spazio iniziato nel 1977, ha ottenuto un ampio seguito tra i bambini grazie in parte alla popolarità dei suoi personaggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Addio a Leiji Matsumoto: il leggendario mangaka “papà” di Capitan Harlock è morto a 85 anni per insufficienza cardi… - MaxMeister78 : RT @AnimeClick: Addio a Leiji Matsumoto: il leggendario mangaka ci lascia a 85 anni - Aquilottoblu : RT @Adnkronos: Addio a Leiji Matsumoto: il leggendario mangaka “papà” di Capitan Harlock è morto a 85 anni per insufficienza cardiaca. htt… - mozinthebox : RT @Adnkronos: Addio a Leiji Matsumoto: il leggendario mangaka “papà” di Capitan Harlock è morto a 85 anni per insufficienza cardiaca. htt… - crazy_cisco : RT @Adnkronos: Addio a Leiji Matsumoto: il leggendario mangaka “papà” di Capitan Harlock è morto a 85 anni per insufficienza cardiaca. htt… -