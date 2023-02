'Acqua bassa' tocca nuovo minimo a Venezia, - 70 centimetri (Di lunedì 20 febbraio 2023) Venezia ha toccato nel pomeriggio un nuovo minimo di 'Acqua bassa', con una misura di - 70 centimetri sullo zero mareografico. Lo riferisce il Centro maree del Comune. Le misure raggiunte finora, da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023)hato nel pomeriggio undi '', con una misura di - 70sullo zero mareografico. Lo riferisce il Centro maree del Comune. Le misure raggiunte finora, da ...

