Accadde oggi | 20 febbraio 1983

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lasciò Soccavo nell'ottobre '86, dopo due gare da titolare e altrettante da subentrato durante 'quel' campionato e 5 presenze nella Coppa Italia iniziata quasi due mesi prima. Un pezzo di quei successi sono anche i suoi. Si trasferì poi alla Lazio, ma tornerà al San Paolo e con il sodalizio biancoceleste vivrà una grande gioia, quella del 5 luglio '87 che per i supporters biancocelesti significherà tanto, quasi come uno scudetto. Il 20di quarant'anni fa il Napoli venne sconfitto da una Roma lanciata verso il tricolore e quel dì all'Olimpico Raimondo Marino realizzava l'ultimo gol con la maglia del 'Ciuccio'. In Serie A l'ex difensore ha vestito 103 volte la casacca partenopea siglando quattro reti.