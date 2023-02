Abu Dhabi inaugura Idex 2023, salone della difesa sicurezza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è aperto oggi ad Abu Dhabi il salone Idex 2023, la conferenza ed esposizione internazionale dedicata ai sistemi di difesa e di sicurezza. Tra le novità, alcune ance italiane, emerge quella dell’israeliana Rafael, che ha inaugurato una nuova struttura proprio negli Emirati Arabi Uniti e che ha intenzione di dimostrare l’efficacia di un'arma laser ad alta energia già nei giorni della kermesse. Yoav Har-Even, capo di Rafael Advanced Defense Systems, partecipando alla cerimonia di inaugurazione con funzionari israeliani ed emiratini, ha dichiarato: “Siamo incoraggiati da un altro passo concreto nel rafforzare i legami di Rafael con gli Emirati Arabi Uniti. Ora possiamo dire di aver costruito il ponte verso gli Emirati Arabi Uniti con ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è aperto oggi ad Abuil, la conferenza ed esposizione internazionale dedicata ai sistemi die di. Tra le novità, alcune ance italiane, emerge quella dell’israeliana Rafael, che hato una nuova struttura proprio negli Emirati Arabi Uniti e che ha intenzione di dimostrare l’efficacia di un'arma laser ad alta energia già nei giornikermesse. Yoav Har-Even, capo di Rafael Advanced Defense Systems, partecipando alla cerimonia dizione con funzionari israeliani ed emiratini, ha dichiarato: “Siamo incoraggiati da un altro passo concreto nel rafforzare i legami di Rafael con gli Emirati Arabi Uniti. Ora possiamo dire di aver costruito il ponte verso gli Emirati Arabi Uniti con ...

