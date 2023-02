Abruzzo e Marche resteranno senza case antisismiche Stop Superbonus | le prime immediate conseguenze

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo ha deciso,immediato alla cessione del credito per il. La decisione dell'esecutivo a guida Meloni ha creato il caos e adesso migliaia di imprese edili rischiano il fallimento. Emblematica la situazione nelle zone terremotate di. In seguito a questa misura, salta lo sconto di 86 mila euro sugli immobili ricostruiti. Ance lancia un vero e proprio allarme: in pericolo 25 mila aziende e 130 mila addetti. "Abbiamo in vendita - racconta uno dei titolari delle principali aziende del teramano al Fatto Quotidiano - una palazzina da 10 appartamenti, costruita coi migliori criteri antisismici. Bene, chi ha fatto rogito o preliminare di vendita prima di venerdì scorso è a posto. Gli altri, anche se si erano impegnati con una caparra, si troveranno a dover pagare 86.100 euro in più. E ...

È stato abitato dai discendenti di Della Monica fino agli anni Ottanta. Teramo, il capoluogo d'Abruzzo più a nord (quasi al confine con le Marche), è una città di circa 52mila abitanti situata tra due ...Lo sfogo delle aziende interessate al provvedimento: "Abbiamo ricostruito le case terremotate, ora costeranno 86mila € in più. Così ci fanno chiudere"