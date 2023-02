Abodi sulle plusvalenze Juventus | «Serve rispetto anche verso chi ha fatto scelte sane»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il ministro dello Sport Andreatorna a parlare del delicatissimo casoche coinvolge la. Lo fa in occasione della visita del nuovo centro sportivo della Fiorentina, il ‘Viola Park’. Di seguitosul casodella: «Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovverodelle sentenze, della valutazioni che andranno fatte,dell’indipendenza dei giudici,di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana». Prosegue il ministro in merito alla decisione che ci sarà sul caso Juve: «Io come ministro dello Sport attendo. Qui al di là di una o ...