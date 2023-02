Abodi sul caso plusvalenze: «Bisogna portare rispetto per le sentenze» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha parlato a margine della visita al Viola Park del caso plusvalenze che ha visto coinvolto la Juve Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha parlato a margine della visita al Viola Park del caso plusvalenze che ha visto coinvolto la Juve. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero ‘rispetto’: rispetto delle sentenze, della valutazioni che andranno fatte, il rispetto dell’indipendenza dei giudici, il rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana. Io come ministro dello Sport ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Andrea, Ministro dello sport, ha parlato a margine della visita al Viola Park delche ha visto coinvolto la Juve Andrea, Ministro dello sport, ha parlato a margine della visita al Viola Park delche ha visto coinvolto la Juve. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero ‘’:delle, della valutazioni che andranno fatte, ildell’indipendenza dei giudici, ildi chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana. Io come ministro dello Sport ...

