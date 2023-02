Abodi: «Sentenza Juve su plusvalenze? Serve rispetto» (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero “rispetto”: rispetto delle sentenze, delle valutazioni che andranno fatte, il rispetto dell’indipendenza dei giudici, il rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana». Parole queste del ministro L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero “”:delle sentenze, delle valutazioni che andranno fatte, ildell’indipendenza dei giudici, ildi chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana». Parole queste del ministro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

