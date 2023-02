(Di lunedì 20 febbraio 2023) Centinaia di fan in Giappone sono accorsi allo Zoo Ueno diper dire addio a, l'esemplare femmina diche è stata un'attrazione enorme per il parco fin dalla sua nascita, nel ...

Centinaia di fan in Giappone sono accorsi allo Zoo Ueno diper dire addio a Xiang Xiang, l'esemplare femmina di panda che è stata un'attrazione enorme per il parco fin dalla sua nascita, nel 2017 e che adesso sarà restituita alla Cina; alcuni visitatori ...... quando i visitatori diminuiscono notevolmente rispetto alladell'alta stagione estiva. ..., Giappone - Ora che ha riaperto i confini, il Giappone si riconferma come destinazione turistica ...

A Tokyo folla per salutare il panda Xiang Xiang che va in Cina Agenzia askanews

1920 - Il raid aereo Roma-Tokyo Storica National Geographic

Viaggio in Giappone, nel cuore di Tokyo Io Donna

Nel cuore di Tokyo c’è un nuovo grattacielo: è il regno del divertimento SiViaggia

Israele fa il tifo per le stelle del judo e si innamora Euronews Italiano

Tokyo, 20 feb. (askanews) - Centinaia di fan in Giappone sono accorsi allo Zoo Ueno di Tokyo per dire addio a Xiang Xiang, l'esemplare femmina di panda che è stata un'attrazione enorme per il parco ...