A Roma non a Parigi o Monaco la diplomazia cinese ha trovato la strada in salita

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Olaf Scholz “ha dichiarato che la Germania svilupperà con decisione le relazioni economiche e commerciali con la Cina e si opporrà a qualsiasi forma di disaccoppiamento”. È quanto recita la ricostruzione offerta dall’agenzia di stampa statale Xinhua dell’incontro tra il cancelliere tedesco e Wang Yi, capo delladel Partito comunista, a margine della Conferenza sulla sicurezza di, in Germania. “La Germania potrebbe essere più chiara?”, si è chiesto Elbridge Colby, oggi a capo della Marathon Initiative con un passato al Pentagono nell’amministrazione Trump contribuendo alla redazione Strategia nazionale di Difesa del 2018. “A questo punto, è onestamente colpa di Washington se gli americani pensano che la Germania si unirà in modo importante a una sfida contro la Cina”, ha aggiunto l’esperto di competizione tra ...

...acceleratore lineare di protoni realizzato da ENEA presso il Centro Ricerche di Frascati (), in ...solo. La particolare struttura del fascio di protoni ne consente anche l'impiego in esperimenti ...Il diacono Trincia ricorda che 'c'è contrapposizione tra l'accoglienza dei poveri, l'esigenza ... Una zona in cui si è concretizzata la collaborazione tra le Istituzioni, in modo particolare...

Sorpresa: quella su Van Gogh a Roma non è la solita mostra di cassetta Finestre sull'Arte

Roma, scolari rinunciano alla gita per non lasciare solo il compagno in carrozzina TGCOM

Il leone del Bioparco di Roma non sta piangendo: ecco la spiegazione dell'etologa La Stampa

CIFRE E CURIOSITÀ. La Roma non prende gol in casa da 305 minuti TG Gialloblu

Corriere dello Sport: "Una sola Roma non basta: ko segnato dalla sfortuna e dall'arbitro" TUTTO mercato WEB

Cinquant'anni di storia della curva, ma soprattutto i delicati equilibri di un mondo ultras che potrebbe deflagrare, scrive Francesco Balzani su Leggo. Lo striscione dei Fedayn rubato due settimane… ...(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "La Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con al fianco il leader Usa Joe Biden. "Oggi i nostri negoziati sono ...