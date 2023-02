A Londra sul red carpet la bellezza è fatta di grandi classici | dal rossetto rosso alle onde in stile Hollywood

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Sul reddei BAFTA 2023, i prem britannici a cinema e tv alla Royal Albert Hall di, sfila un’elegante. Sul tappetoarriva anche la Principessa del Gs, Kate Middleton con un trucco “nude soft glow” luminoso ed elegante, simile a quello della vincitrice della serata, Cate Blanchett. Ma la scena non è solo loro: Ana de Armas ammalia insoft e labbra rouge, Emma Thompson sfoggia con orgoglio un pixie cut grey luminoso con ciuffo. I best beauty look dela serata. Bafta 2023: i beauty look sul redguarda le foto ...