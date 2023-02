A Firenze rissa e non pestaggio. E la preside racconta che i collettivi creavano tensione a scuola per Cospito (Di lunedì 20 febbraio 2023) Intanto cominciamo col chiarire una cosa: davanti al liceo Michelangiolo di Firenze il 18 febbraio scorso c’è stata una rissa e non un pestaggio. Una rissa scatenata dall’atteggiamento di alcuni studenti di sinistra che hanno strappato i volantini di Azione studentesca e spintonato i militanti che li distribuivano. La reazione è stata violenta e ingiustificata, certamente. E la violenza politica non fa certo parte di un grande partito la cui premier siede a palazzo Chigi e non ne ha mai fatto parte, neanche in passato. Secondo: certe lezioni di indignazione a comando che giungono dal Pd e da editorialisti scandalizzati vanno respinte al mittente. Ponendo a questi strilloni la semplice domanda che Daniele Capezzone va ponendo da due giorni: dov’eravate quando alla Sapienza si tentava di impedire con la forza un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Intanto cominciamo col chiarire una cosa: davanti al liceo Michelangiolo diil 18 febbraio scorso c’è stata unae non un. Unascatenata dall’atteggiamento di alcuni studenti di sinistra che hanno strappato i volantini di Azione studentesca e spintonato i militanti che li distribuivano. La reazione è stata violenta e ingiustificata, certamente. E la violenza politica non fa certo parte di un grande partito la cui premier siede a palazzo Chigi e non ne ha mai fatto parte, neanche in passato. Secondo: certe lezioni di indignazione a comando che giungono dal Pd e da editorialisti scandalizzati vanno respinte al mittente. Ponendo a questi strilloni la semplice domanda che Daniele Capezzone va ponendo da due giorni: dov’eravate quando alla Sapienza si tentava di impedire con la forza un ...

