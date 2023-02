A 2 settimane dal terremoto che ha provocato 50 mila morti nuova violenta scossa in Turchia: crolli e feriti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non c’è pace per la penisola anatolica. Una nuova violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Turchia meridionale, mentre la Nazione è ancora alle prese con le conseguenze del sisma che circa due settimane fa ha provocato oltre 47 mila morti accertati (numeri in continuano aggiornamento). A causa del sisma odierno ci sarebbero edifici crollati e feriti in due città della Siria, secondo fonti citate da Al-Arabiya. L’epicentro è stato individuato a 15 km dalla città di Antiochia, capoluogo della provincia turca di Hatay, e a 70 chilometri da Latakia. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non c’è pace per la penisola anatolica. Unadidi magnitudo 6.4 ha colpito lameridionale, mentre la Nazione è ancora alle prese con le conseguenze del sisma che circa duefa haoltre 47accertati (numeri in continuano aggiornamento). A causa del sisma odierno ci sarebbero edifici crollati ein due città della Siria, secondo fonti citate da Al-Arabiya. L’epicentro è stato individuato a 15 km dalla città di Antiochia, capoluogo della provincia turca di Hatay, e a 70 chilometri da Latakia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... E_Silvestrin : È plausibile che Thiaw non fosse pronto fino a due settimane fa e poi incredibilmente prontissimo è titolare inamov… - franzhq : Ulteriore #scossa di #assestamento di 5.8 nelle zone della #Turchia meridionale già colpite dal forte #sisma delle… - Livia_DiGioia : RT @Antigon84594285: Sta notte israele ha bombardato Damasco. Non sono passate neanche due settimane dal terribile terremoto a confine tra… - Dom_ross1 : RT @Antigon84594285: Sta notte israele ha bombardato Damasco. Non sono passate neanche due settimane dal terribile terremoto a confine tra… - inihorazia : Da una settimana mia madre fa innervosire tutta la famiglia per il suo l’appuntamento dal dentista. Oggi mi chiama:… -