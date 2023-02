A 19 anni scopre di avere l’Alzheimer: è la diagnosi più precoce mai avuta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un ragazzo cinese di 19 anni, senza alcuna predisposizione genetica, ha scoperto di essere affetto da Alzheimer. Si tratta della diagnosi più precoce mai fatta che apre anche a nuovi scenari di studio. l’Alzheimer è la forma più comune di demenza e colpisce la memoria, il pensiero e il comportamento. La malattia degenerativa colpisce principalmente gli anziani con più di 65 anni e, nei casi di Alzheimer precoce, a essere colpiti sono i giovani adulti sotto i 30 anni. Ora il caso del giovane studente cinese – che ha dovuto lasciare gli studi a causa della malattia – è oggetto di studio presso la Capital Medical University dell’Ospedale Xuan Wu di Pechino. I ricercatori hanno notato che il diciannovenne presentava un significativo deterioramento della memoria e atrofia ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un ragazzo cinese di 19, senza alcuna predisposizione genetica, ha scoperto di essere affetto da Alzheimer. Si tratta dellapiùmai fatta che apre anche a nuovi scenari di studio.è la forma più comune di demenza e colpisce la memoria, il pensiero e il comportamento. La malattia degenerativa colpisce principalmente gli anziani con più di 65e, nei casi di Alzheimer, a essere colpiti sono i giovani adulti sotto i 30. Ora il caso del giovane studente cinese – che ha dovuto lasciare gli studi a causa della malattia – è oggetto di studio presso la Capital Medical University dell’Ospedale Xuan Wu di Pechino. I ricercatori hanno notato che il diciannovenne presentava un significativo deterioramento della memoria e atrofia ...

