15enne aggredito in strada a Firenze da minori, indagini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Soccorso in strada a Firenze domenica pomeriggio un ragazzo di 15 anni, fiorentino, che risulta picchiato da altri minori, almeno un paio secondo le ultime ricostruzioni della polizia. Lo ha aiutato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Soccorso indomenica pomeriggio un ragazzo di 15 anni, fiorentino, che risulta picchiato da altri, almeno un paio secondo le ultime ricostruzioni della polizia. Lo ha aiutato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : L'aggressione sarebbe scaturita per precedenti diverbi #Parma #aggressione #giovani #RadioBruno #10febbraio - ParmaDaily : 15enne aggredito da coetanei in via Toscana: quattro giovani indagati per lesioni personali -