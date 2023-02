Zona Bianca | le anticipazioni della puntata di oggi 19 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) : il Superbonus 110%, il testamento di Gina Lollobrigida e la sicurezza in Italia, domenica 19, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “”, il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Al centroil temasicurezza nel nostro Paese, con collegamenti dalle città in cui si concentrano più casi di criminalità e furti. Leggi anche: Tragedia a Oristano, donna uccide la figlia e poi si lancia dalla finestra In vista dell’abolizione delle agevolazioni indette dall’attuale governo, un approfondimento anche sul superbonus e sui cosiddetti “furbetti” che ne hanno approfittato. Nel corsoserata, si tornerà a parlare di Gina Lollobrigida e del suo discusso testamento. Infine, focus ...