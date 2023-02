Zoff | «La Juve mi sembra in crescita e la penalizzazione non si sente più di tanto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dino, ex portiere dellantus, ha analizzato il momento della squadra bianconera in campionato e in Europa Dino, ex portiere dellantus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. FIDUCIA PER NANTES – «Sì, anche se ovviamente non sarà una passeggiata, in Europa non lo è mai contro nessuno. Però lamiin, ha recuperato giocatori importanti e già nella partita di andata ha fatto vedere di essere superiore ai francesi». QUANTO SILA– «Secondo me non più di. Anzi, per come la penso io, vedersi togliere quello che si è meritato sul campo può scatenare una reazione positiva nei giocatori. Lasarebbe terza in classifica senza la ...