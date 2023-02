Ziliani | Juventus seconda

In Italia, invece, Lega Serie A e Figc tuonano da tempo contro il - 15 inflitto alla, il ... A scovare la differenza è ancora una volta Paolo, che scrive su Twitter:Consueta filippica contro lavia social da parte di Paolo. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano dedica 14 tweet di fila al caso di oggi e scrive il male vero non è la Juve, sono i politici del calcio (e non ...

Juventus, Ziliani: 'Sapete cosa ha detto Calvarese La spudoratezza' AreaNapoli.it

Ziliani: «Non Ajax, non Lione, non Porto, non Villlarreal... Anche il Nantes gioca meglio della Juve» Juventus News 24

Furia Juventus per un rigore negato: il duro commento di Ziliani AreaNapoli.it

Ziliani su Allegri: «Giustifica le continue debacle con supercazzole» Juventus News 24

Ziliani punge Allegri: “Breve storia triste, anche il Nantes gioca meglio della Juve” Tutto Napoli

In realtà, Bremer salta di mezzo metro più alto e l’altro non ci sarebbe mai arrivato. Le dichiarazioni di Gianpaolo Calvarese in merito all’utilizzo del Var durante la partita tra Juventus e Nantes h ...Paolo Ziliani se la prende con Allegri. Nella sua quotidiana battaglia contro la Juventus, il giornalista questa volta mette nel mirino il tecnico livornese. E i giornali italiani, come sempre “asserv ...