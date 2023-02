(Di domenica 19 febbraio 2023) Giulio battendo in finale il transalpino Titouan Droguet (266 Atp) per 75 76 al termine di una finale intensa, equilibrata, durata un'ora e 37 minuti di ...

Giulionel challenger di Cherbourg battendo in finale il transalpino Titouan Droguet (266 Atp) per 75 76 al termine di una finale intensa, equilibrata, durata un'ora e 37 minuti di gioco. Al ...E diventa anche stakanovista:anche in doppio, in coppia con lo statunitense Sock, ... Tra questi c'è tutto il meglio della Next Gen (come, Cobolli, Passaro e Nardi), la giovane Italia ...

Zeppieri trionfa nel challenger di Cherbourg SuperTennis

I Risultati dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA ... LiveTennis.it

Week 6: Sinner trionfa a Montpellier, Gigante si impone a Tenerife Tennisteen

Elezioni regionali nel Lazio: la classifica dei più votati in provincia di ... Il Faro online

ATP Umago: Zeppieri rimonta Cachìn e vince la prima partita ATP della carriera Ubitennis

Giulio Zeppieri trionfa nel challenger di Cherbourg battendo in finale il transalpino Titouan Droguet (266 Atp) per 75 76 al termine di una ...Il tennista azzurro conquista il secondo titolo Challenger della sua carriera e avvicina la top 100 della classifica ATP ...