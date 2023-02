I russi, sottolinea il presidente ucraino, 'non sono potenti come erano prima, oramolto più ... nessuno ha paura di loro, le cose non stanno andando secondo i loro piani', afferma. '...19 feb 18:35 Borrell (Ue) insiste: "Più armi a Kiev" 19 feb 18:26 Staff: lieti accogliere Meloni, grati per sostegno 'Aspettiamo Meloni e saremo molto lieti di accoglierla.grati di ...

Zelensky: «Siamo molto grati all'Italia, felice di accogliere Giorgia Meloni a Kiev» ilmessaggero.it

Intervista a Zelensky: «Siamo più forti di un anno fa. Abbiamo scelto ... 24+

Zelensky, l’intervista: «Grato all’Italia per le armi. Berlusconi Meloni terrà compatto il suo governo a... Corriere della Sera

Zelensky: "Ora siamo molto più forti della Russia, la guerra terminerà con la vittoria" - Kiev: da Mosca stop alla rotazione esperti Aiea a Zaporizhzhia - Kiev: da Mosca stop alla rotazione esperti Aiea a Zaporizhzhia RaiNews

Intervista a Zelensky: "La guerra sarà breve, non possiamo perdere il sostegno italiano" la Repubblica

Zelensky, intervenuto ai microfoni del Tg1, ha fatto il punto sul conflitto in Ucraina. Su Giorgia Meloni: "Il sostegno del premier non è cambiato".