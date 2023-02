(Di domenica 19 febbraio 2023) L’è tornata a vincere contro l’Udinese con il risultato di 3-1. Furioha esposto alcune curiosità del match in collegamento con Rai Sport.– Furioha dato la sua opinione sull’attualee i prossimi impegni. Il giornalista ha detto su Rai Sport: «L’è latra gli, chehaanchecome spesso accade alla vigilia degli impegni di Champions League. Lukaku è tornato a segnare dopo 189 giorni, l’ultimo gol con il Lecce. Lautaro Martinez ha segnato e poteva farne anche due. Mkhitaryan sorpresa ci mette qualità e gran gol. In crescitacon due episodi decisivi: guadagnail rigore, poi salva sul tiro di ...

... da una parte la giallorossaKramzar (1+1 per la classe 2006), dall'altra Matilde Pavan (una ... Solo l'(29%) vanta una percentuale di cross su azione riusciti più alta rispetto alla ...Domenica 29 gennaio, in occasione delle partita- Sassuolo, Atm modifica e potenzia il servizio di alcuni mezzi con navette tra il parcheggio ... per cambiare con la linea NM2: per cambiare ...

Zara: «Inter prima tra gli umani, oggi ha vinto soffrendo. Bene Dumfries» Inter-News.it

Zara: «Lukaku Inzaghi ora ci può contare! Inter-Milan spartiacque» Inter-News.it

Coppa Italia femminile, le semifinali son decise: Juventus Women ... Footballnews24.it

Coppa Italia Femminile, Inter avanti col brivido. Tutto facile per la Roma Tutto Juve

Le cinque giornate di Sergio Vatta: parte 2 Toro News

Questi i 14 azzurrini convocati: Bryan Argilagos (Volley Treviso); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Civitanova); Alessandro Alimenti (La Fenice); Alessandro Benacchio, Simone ...Nata a Zara, è stata confinata a Marina di Massa e a Monza. Ora vive ad Assisi e testimonia il suo dramma nelle scuole ...