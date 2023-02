X Municipio | troppe aggressioni Bucci FI | “Ripristinare sicurezza sul territorio”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ostia – Dopo le ultime notizie di cronaca che hanno riguardato l’Infernetto, adesso ne arriva un altra che nelle ultime ore si sta diffondendo sui social. Un uomo, incappucciato e armato di coltello, nella serata di ieri, a pochi metri dalla Caserma della Guardia di Finanza in Via Dobiaco, ha seguito un ragazzo di 16 anni che stava rientrando a casa. Il ragazzo preoccupatissimo, appena rientrato a casa ha riferito quanto accaduto ai genitori, che subito hanno allertato il vicinato sui social. “Occorrenel– afferma Francesco, Delegato alladel Xper Forza Italia -, la notizia che sta girando sui social di questa aggressione, ha giustamente allarmato tutti i residenti. Il ragazzo, è riuscito a ricostruire una sorta di identikit ...

