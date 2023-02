WWE | Ric Flair vorrebbe una terza Hall Of Fame

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ricè probabilmente una delle piú grandi, se non la piú grande, icone del mondo del pro wrestling.è l’unico wrestler sulla faccia della Terra ad essere salito sul ring in ognuno degli ultimi cinque decenni. La sua prima apparizione risale al 1972, mentre l’ultima il 31 agosto dello scorso anno, alla veneranda etá di 73 anni. Una carriera lunghissima e ricca di grandi risultati, premiata dalla WWE con ben due inserimenti nellaof, la prima nel 2008 in singolo e la seconda nel 2012 come membro dei “Four Horsemen”. Ma il Nature Boy non vuole fermarsi qui, dal momento che ha espresso la volontá di essere inserito anche unavolta.vuole l’Evolution nellaOf. Nel suo podcast “To Be The Man”, ...

Il passato (Flair), il presente (Triple H) e il futuro (Batista e Randy Orton) assieme per mettere a ferro e fuoco lo show rosso dellae vincere tutti i titoli. Nel 2005 Batista vinse la ...Il passato (Flair), il presente (Triple H) e il futuro (Batista e Randy Orton) assieme per mettere a ferro e fuoco lo show rosso dellae vincere tutti i titoli. Nel 2005 Batista vinse la ...

