WWE e AEW sono interessate ad ingaggiare un Ex Campione mondiale

(Di domenica 19 febbraio 2023) La AEW è sempre alla ricerca di grandi nomi da aggiungere al proprio roster, nella speranza di ottenere un buon numero di spettatori. Tony Khan ha gli occhi puntati sulle indies e sa bene che Kota Ibushi è un free agent interessante. Detto questo, anche la WWE sembra essere interessata adIbushi. Poco tempo fa Dark Puroresu Flowsion dichiarò: “Abbiamo parlato con Ibushi. E’ molto interessato a firmare per la AEW, ma ha detto che non esclude nemmeno la WWE: “Certo cheinteressato.bravo a collaborare con delle star di alto livello, quindi non credo che ci sia qualcuno che possa controllarmi o influenzarmi negativamente in quel contesto. Vivo così liberamente”. Durante il podcast di In The Kliq, Tony Khan ha rivelato che gli piacerebbe avere Kota Ibushi in AEW. La porta non è affatto chiusa per il debutto ...

