WWE | Asuka nella storia | la prima a conquistare 3 iconici match

(Di domenica 19 febbraio 2023) Da quando è partita la così detta Women’s Revolution della WWE, la compagnia più nota del mondo del wrestling ha cominciato a proporre in modo sempre più frequentepiù impegnativi per le donne, che un tempo venivano riservati solo ai colleghi maschi. Dall’iconica Royal Rumble fino all’Elimination Chamber, qualsiasi tutti ipiù importanti adesso vengono lottati senza troppe difficoltà anche dalle wrestler della WWE, quando un tempo sembrava non ci fossero ne i numeri ne le capacità tecniche per poter realizzare una effettiva parità tra i sessi. View this post on Instagram A post shared by Zona Wrestling (@zona wrestling) In questo contesto, con la vittoria di questa notte didell’Elimination Chamber, la wrestler giapponese ha ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Apollo CrewsAustin ...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ...Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel Garza Angelo Dawkins Apollo Crews...

Asuka, con la vittoria guadagnata ad Elimination Chamber 2023, è stata la prima wrestler a raggiungere un importante traguardo in WWE.L'ultima fermata prima di WrestleMania prevede l'incontro nella struttura e l'attesissimo incontro titolato tra il campione WWE Universale Roman Reigns e ... the winner goes to WrestleMania 39 against ...