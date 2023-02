WTA Merida 2023 | Lesia Tsurenko sconfigge Lucrezia Stefanini ed accede al main draw

(Di domenica 19 febbraio 2023) Niente da fare pernel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 250 di. Sul cemento messicano, l’azzurra classe 1998 (n.127 al mondo) va vicinissima all’accesso al, ma alla fine deve arrendersi all’ucraina(n.101 al mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in tre ore e due minuti di gioco. Pronti, via e, dopo primo turno di servizio gestito molto bene,si procura subito una palla break.però è brava a salvarsi e successivamente si porta sull’1-1. Il set prosegue senza altre chance di allungo fino al 3-2 in favore dell’italiana, poi l’ucraina ha un passaggio a vuoto e perde il servizio a zero. Caricata dal 4-2, la nostra portacolori sale subito dopo sul 5-2 e si ...

Il 20 febbraio comincia anche il WTA 250 di Merida sul cemento con tre italiane in tabellone: Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi.

