(Di domenica 19 febbraio 2023) Per la prima volta il circuito WTA approda a, in Messico. Si tratta della capitale dello Yucatan, un polo molto attivo con quasi 900.000 abitanti (per intenderci, all’incirca gli stessi di Torino). Lo fa con un 250 che si gioca sul veloce outdoor, fatto che ha richiamato qui anche nomi di buonissimo livello. Tra questi l’americana Sloane Stephens, che ha dalla sua una buona risalita in termini di classifica, ora più vicina al livello che le ha permesso di vincere gli US Open nel 2017. Numero 1 delè una polacca, ed è un dato un po’ particolare, dato che Magda Linette è qui ciò che Iga Swiatek è a Dubai. In breve, ci sono due prime teste di serie di un Paese che, fino a un paio di anni fa, non avrebbe forse mai immaginato una simile chance, neanche nel massimo splendore di Agnieszka Radwanska. WTA Dubai: Jasmine ...

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Linette vs Osorio Niemeier vs Udvardy Podoroska vs (Q) (WC) Contreras Gomez vs (5) Parks (3) Zhu vs McNally (WC) Volynets vs Bronzetti Bondar vs (Q) Xiyu ...Infine c'è anche Lucrezia Stefanini che affronta le qualificazioni delOpen Akron,250 che si svolgerà la settimana prossima nello Yucatan, in Messico. Il primo impegno per Stefanini sarà ...

WTA Merida 2023: il tabellone. Giorgi, Bronzetti e Cocciaretto al via dell'inedito torneo messicano OA Sport

WTA 250 Merida: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di ... LiveTennis.it

Merida: c'è Stefanini nelle "quali" Tiscali

ENTRY LIST Wta Merida 2023: partecipanti e ITALIANE presenti SPORTFACE.IT

Sport in tv oggi (domenica 19 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Per la prima volta il circuito WTA approda a Merida, in Messico. Si tratta della capitale dello Yucatan, un polo molto attivo con quasi 900.000 abitanti (per intenderci, all’incirca gli stessi di Tori ...Il tabellone principale del WTA 250 di Merida, nuovo appuntamento del calendario femminile in programma dal 20 al 26 febbraio. Le big del circuito sono sostanzialmente tutte impegnate nel ricco torneo ...