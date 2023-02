WTA 1000 Dubai 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) È stato ufficialmente pubblicato ildel WTAdiper quanto concerne20, giornata in cui proseguiranno gli incontri di primo turno nella prestigiosa manifestazione emira, la cui campionessa in carica è Jelena Ostapenko. E sarà proprio lei a scendere in campo sul Centre Court, nella sfida all’ucraina Katarina Zavatska come quarto incontro a partire dalle 9 italiane. Le prime protagoniste del, invece, saranno Sorana Cirstea e Beatriz Haddad Maia, match che sarà seguito dal derby ceco tra Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova. Terzo incontro sarà quello tra la rientrante russa Anastasia Pavlyuchenkova e la leggena bielorussa Victoria Azarenka, nettamente favorita alla vigilia. In chiusura, come ciliegina sulla torta, una sfida tra due ...