Wax Aiello | chi è il cantante di Amici 22 | età | di dov’è | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) La scuola più spiata d’Italia, quella didi Maria De Filippi, ha riaperto i battenti e sono tanti i ragazzi, tra ballerini e cantanti, pronti a mettersi in gioco. E a sfidarsi. Tra di loro anche il giovanissimo Wax, un talento che è entrato a far parte della squadra di Arisa, nuova coach di canto. I primi passi nella musica di WaxNon abbiamo molte informazioni su Wax, ma sicuramente impareremo a conoscerlo durante il suo percorso ad. Sappiamo che è un giovanissimoe che vive a Milano. Wax, all’anagrafe Matteo Lucini, ha 20 anni e vive a Milano. Ama i gatti, come si può vedere sulle pochepubblicate sui social. Ha 20 anni ed è un cantautore, si definisce ‘sereno-variabile’ come carattere. Il suo ...