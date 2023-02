Vuelta Valenciana femminile 2023 | Elise Uijen vince l’ultima tappa! A Ghekiere la classifica generale Gasparrini quinta

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) È dila quarta e ultima tappa della Setmana Ciclista-Volta ComunitatFèmines. Sul traguardo di Gandia, dopo 113 km tortuosi con all’interno tre GPM, la 19enne belga del Team DSM si è imposta davanti all’olandese Justine(AG Insurance- Soudal Quick-Step) in una volata a due al termine di una fugante in cui erano precedentemente presenti anche altre atlete. Terzo posto odierno per Karlijn Swinkels (Team Jumbo-Visma), che ha regolato il gruppo arrivato con 16” di ritardo dalla coppia di testa. Quarta Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Team) eEleonora(Uae Team adq), che ha clamorosamente terminato al quinto posto tutte le frazioni di questa corsa spagnola. Ciclismo, Pogacar non si ferma più. ...