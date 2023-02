Vuelta a Andalucia 2023 | ultima tappa a Fraile | secondo Covi A Pogacar la classifica

(Di domenica 19 febbraio 2023) UAE Emirates vicina al cinque su cinque alla: nella quinta edperò arriva la vittoria iberica, firmata Omar, che si impone nello sprint in quel di Alhaurín de la Torre. Lagenerale va ovviamente ad un Tadejscatenato, vero padrone di questa corsa. Come detto, finale pianeggiante, e dunque è stato uno sprint (ristretto) a decidere la frazione: assenti velocisti puri, volata molto confusionaria nella quale(Ineos Grenadiers) è riuscito a battere un super Alessandro(UAE Emirates). Italia eccellente anche oggi, con diversi piazzamenti nella top-10: terzo Andrea Pasqualon (Bahrain – Victorious), ottavo Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), decimo ...

Pogacar è scatenato in questo inizio di 2023, anche perché magari vuole compensare a un 2022 non proprio all'altezza del suo nome. Dopo l'ennesima tappa vinta nella, un altro fenomeno del ciclismo ha ironizzato sullo sloveno. Si tratta del campione del mondo Evenepoel, che ha "minacciato" il rivale: "Smettila di vincere, grazie". Pogacar sui ...Dominio assoluto di Tadej Pogacar alla2023: il ciclista sloveno ha vinto la terza tappa sulle quattro disputate nella Ruta del Sol, ipotecando anche la classifica generale della corsa spagnola. Il corridore sloveno ha ...

UAE Emirates vicina al cinque su cinque alla Vuelta a Andalucia 2023: nella quinta ed ultima tappa però arriva la vittoria iberica, firmata Omar Fraile, che si impone nello sprint in quel di Alhaurín ...