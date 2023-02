Vuelta a Andalucia 2023 oggi | percorso 19 febbraio | orari | favoriti | programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Siamo giunti all’ultima tappa della: inquest’, domenica 19, la frazione che porrà fine alla corsa a tappe in territorio andaluso. Previsti 184.3 chilometri totali che condurranno i corridori da Otura ad Alhaurin de la Torre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della frazione odierna.Tappa decisamente mossa, sin dai primi chilometri (d’altronde, si partirà a 777m di altitudine) con il GPM di terza categoria dell’Alto El Cerrajon (7.9 km al 3.4%), seguito dall’Alto del Navazo (anch’esso di terza categoria, 6.3 km al 4.1%). Previsto in discesa lo sprint intermedio di Ventas de Zafarraya, prima di ritornare su strade in salita con pendenze elevate,ndo affrontare il GPM di prima categoria ...