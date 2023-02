VOTI&STATS – Bologna | è nato un nuovo Orsolini?

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tutto sul periodo di forma di Riccardo, esterno d’attacco del. I dettagli sulla rinascita Chissà secondivide quanto ha detto di lui Thiago Motta al termine della trasferta vittoriosa a Genova: «Deve migliorare in tante cose. Ha molte cose dentro. Tante ancora non le conosce. Lo vogliamo così tutti i giorni». Nell’ultimo periodo il match-winner di Marassi è indubitabilmente cresciuto. Fa bene l’allere a parlare anche di cosa non va e di cosa deve necessariamente cambiare. Tutti sanno come il 7 delabbia più volte fornito la sensazione di essere sul punto di esplodere, salvo poi cascare nella solita mancanza di continuità. Resta il fatto, però, che Sampdoria-è stata davvero la sua partita e gli 8 in pagella del Corriere dello Sport e de ...

Forte deiottenuti e della spinta dell'associazione, ha le carte in regola per occupare uno dei due posti che probabilmente verranno assegnati al partito di Silvio Berlusconi (l'altro dovrebbe ...Per Bonaccini 71.043, pari al 54,03%; per Schlein 44.590, pari al 33,91%; per Cuperlo 9.977pari al 7,5%; per De Micheli 5.869, pari al 4,46%. CHI STA CON CHI, CARICA ...

In Lombardia tutti vogliono l’assessorato all’Agricoltura: le trattative di FdI, FI e Lega per… Il Fatto Quotidiano

Regionali Milano, i voti quartiere per quartiere: Quarto Oggiaro e Baggio con Fontana, la Barona e lo Stadera a Majorino Corriere Milano

Sondaggio PiazzaPulita: dove andrebbero i voti degli astensionisti Il Tempo

Pd, aggiornamento voto nei Circoli: ultimi dati Adnkronos

Pd, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere sospende il voto nei circoli del casertano Il Manifesto

SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti di Fiorentina-Empoli, match valido per la 23esima giornata di Serie A che ha visto le due squasre pareggiare sul punteggi ...Prestazione non positiva di Origi in Monza-Milan: i quotidiani hanno bocciato l'ex Liverpool, il cui futuro in rossonero non è al sicuro.