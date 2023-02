Volta Algarve | Ganna beffato per 2' Corsa vinta dal compagno Martinez

(Di domenica 19 febbraio 2023) Due secondi separano Filippodalla prima vittoria in unaa tappe. L'azzurro della Ineos Grenadiers chiude al 2° posto la classifica generale della, in Portogallo. Dopo aver ...

Due secondi separano Filippo Ganna dalla prima vittoria in una corsa a tappe. L'azzurro della Ineos Grenadiers chiude al 2° posto la classifica generale della, in Portogallo. Dopo aver tenuto nelle tappe con arrivo in salita, il piemontese si giocava tutto nella cronometro finale: Lagoa - Lagoa di 24,4 km. Nono dopo 4 frazioni con 31' di ...L'attesa tappa con l'arrivo sull' Alto do Malhão ha rivoluzionato le gerarchie della. La corsa portoghese, giunta alla sua quarta frazione, ha visto svanire il sogno giallo di Magnus Cort Nielsen che aveva vinto la seconda tappa , mentre ora ha pagato dazio sulla salita ...

VOLTA ALGARVE - Tre corridori in 7'' dopo la tappa regina dell'Alto do Malhão. È ancora tutto in bilico nella corsa a tappe portoghese con Pidcock che ha un vantaggio di 5'' su Van Wilder e 7'' su ...