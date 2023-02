Volley | SuperLega | Perugia imbattibile | Modena crolla | scatto di Padova | Civitanova rimonta da 0-2 su Piacenza

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 20ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha surclassato Cisterna con un secco 3-0 e conserva la propria imbattibilità stagionale, toccando quota 33 successi di fila. I Campioni del Mondo, già certi del primo posto in regular season, restano saldamento al comando della classifica generale con addirittura venti punti di vantaggio su. I Block Devils sono stati trascinati dallo schiacciatore Oleg Plotnytskyi (19 punti, 4 aces), affiancato di banda da Wilfredo Leon (6) e supportato dall’opposto Kamil Rychclicki (8) sotto la regia di Simone Giannelli. Ai laziali, che restano al nono posto e che vedono complicarsi la rincorsa verso i playoff, non sono bastati i 13 sigilli di Petar Dirlic e le 12 marcature di ...