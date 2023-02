Volley | Superlega 2022 2023 | Verona | Civitanova e Padova vincono al quinto set

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) I risultati dei match delle ore 18:00 per la nona giornata di ritorno delladimaschile. Grande spettacolo e grandissimo equilibrio nei tre match andati in scena, con le partite che si sono tutte decise alset. La notizia del giorno è la vittoria della WithU, che davanti al pubblico amico ha superato la Valsa Group Modena con i parziali di 25-19, 28-26, 19-25, 20-25, 15-10. Primi due set di altissimo livello per i veneti, che con personalità e percentuali mettono in difficoltà la squadra di Andrea Giani con un Mozic a tratti inarrestabile. I Canarini però reagiscono, dall’alto della seconda posizione in classifica, portandosi al tiebreak decisivo. Qui peròfa la differenza, sfruttando anche il clima caldissimo di un Pala ...