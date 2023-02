Volley | Serie A1 Femminile 2022 2023 | Conegliano domina Casalmaggiore in tre set

D - IlSangio Pode si inchina davanti al Vaneton Amara trasferta a Reggio Emilia per ilSanGio Pode nel campionato diD (girone A) Sul campo del Vaneton Fortlan Db, terza in ...Le biancoblu sono sempre più al terzo posto e, complice la contemporanea sconfitta di Legnano, sono a due sole lunghezze dalla seconda piazza del girone B dellaB1 difemminile . Il ...

Serie A1 femminile, per l'Imoco Volley insidiosa trasferta a Casalmaggiore TrevisoToday

Volley serie A1 femminile, Pinerolo-Perugia 3-1: grande vittoria biancoblu e discorso salvezza riaperto L'Eco del Chisone

Volley femminile, serie A1, 19° giornata. Chieri-Novara per il quarto posto, Conegliano rischia a Casalmaggiore OA Sport

Comunicato ufficiale post rigetto istanza di ricorso! Lega Pallavolo Serie A

Volley, serie B2: la Florens rialza la testa ed espugna Albisola L'Informatore Vigevanese

Vittoria e permanenza in serie A2. E’ questo il verdetto che scaturisce dal Pala Scoppa dopo il match tra il Volley Soverato e l’Anthea Vicenza. Tre a zero secco per la squadra di Luca Chiappini che, ...Tra le mura amiche, San Cassiano, nella sedicesima giornata del campionato regionale di secondo livello serie D femminile, girone B, nella palestra della scuola media di via Apulia, ha sconfitto con ...