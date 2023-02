Volley femminile | Serie A1 | Conegliano continua a volare | Milano risponde Squillo di Busto Arsizio

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 19ma giornata dellaA1 disi è imposta sul campo di Casalmaggiore con uno schiacciante 3-0, anche se le Campionesse del Mondo hanno portato a casa il primo e il terzo set con il minimo scarto. Le Pantere proseguono la loro cavalcata in testa alla classifica generale, dove vantano quattro punti di vantaggio su Scandicci e sette su. A emergere particolarmente nel sestetto di coach Daniele Santarelli sono state l’opposto Isabelle Haak (19 punti, 3 aces), la schiacciatrice Kathryn Plummer (14) e la centrale Marina Lubian (10), mentre alle lombarde (in piena lotta per accedere ai playoff) non sono bastate Alexandra Frantti (14) ed Elena Perinelli (10).si è impostga a Vallefoglia per ...