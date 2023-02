Virtus Bologna-Brescia oggi | Finale Coppa Italia basket 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si svolgerà quest’ladellatrae Germani. Il match per il titolo si disputerà alle ore 18:00 al Pala Alpitour di Torino e lo spettacolo sarà assicurato. Da segnalare che tra le due squadre impegnate nella giornata odierna ci sono due precedenti in questa stagione, entrambi in campionato e entrambi vinti dalle V Nere. Per arrivare fino inil gruppo di Sergio Scariolo ha dovuto battere prima il Venezia (per 82-68) e poi Tortona (per 90-65), mentre i ragazzi di Alessandro Magro hanno sconfitto, in ordine cronologico, l’Olimpia Milano (a sorpresa per 75-72) e Pesaro (per 74-57). Sulla carta laha sicuramente qualcosa in più, ma quest’...