(Di domenica 19 febbraio 2023) Non tutte le ciambelle vengono con il buco. Non è riuscita allo straordinarioBoe l’impresa dire l’oro in tutte le gare individuali dei Mondiali 2023 di biathlon. Il norvegese era salito sul podio più alto nei tre format fin qui andati in scena, ovvero sprint, inseguimento e 20 km individuale. Mancava laall’appello. Boe, stavolta, ha pagato a caro prezzo gli errori al poligono (1+1+0+1) e a festeggiare è stata la Svezia che ha completato una doppietta significativa: oro ae argento a Martin Ponsiluoma. Tuttavia, resta l’evidenza che Boe sia stato presente nella top-3 in tutte le prove nelle quali ha gareggiato (7), un dato davvero impressionante. Non è andata bene all’unico azzurro in gara, Tommaso. Il giovane ...

... tutti i vincitori MIGLIOR REGIA IN UN FILM PER IL CINEMA vedi anche Guarda la playlistdi ... "Tár" (Focus Features) Unit Production Manager: Nigel Wooll, First Assistant Director:Fahr ...È l'amara riflessione, in un intervento su Abruzzoweb diAlvarez , artista 44enne e ...sul ruolo dell'arte in un contesto di crescente disuguaglianza e indifferenza dopo aver visto il...

VIDEO Sebastian Samuelsson vince la mass start mondiale a Oberhof! 3° Johannes Boe e 28° Giacomel OA Sport

Sebastian Melo da Amici 22 al cinema: un film con Channing Tatum | Video SuperGuidaTV

FALLING IN REVERSE: se la prendono con Sebastian Bach nel ... Long Live Rock'n'Roll

Sharper: il cast dà i voti al ballo di Sebastian Stan (che vuole un ... BadTaste.it Cinema

VIDEO Sci alpino, Alex Vinatzer in lotta per le medaglie dopo la prima manche di slalom ai Mondiali OA Sport

Non tutte le ciambelle vengono con il buco. Non è riuscita allo straordinario Johannes Boe l’impresa di vincere l’oro in tutte le gare individuali dei Mondiali 2023 di biathlon. Il norvegese era salit ...Al junket di Sharper, in arrivo su Apple TV Plus, Sebastian Stan ha lanciato una sfida al nostro Bede che ha a che fare con Kevin ...