VIDEO Marcell Jacobs sconfitto da Samuele Ceccarelli! Incredibile ai Campionati Italiani. E la smorfia di dolore…

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023)è stato clamorosamentedaCeccarelli aiIndoor. Il velocista lombardo ha pagato dazio contro il giovane toscano al PalaIndoor di Ancona, incappando nella seconda battuta d’arresto consecutiva dopo lo stop di mercoledì sera a Lievin. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è espresso in 6.55 (suo stagionale), ma alla sua sinistra si è scatenato il rivale e nel corpo a corpo non è riuscito a contrastarlo.ha dovuto alzare bandiera bianca in casa e tra l’altro dopo il traguardo si è toccato i muscoli degli arti inferiori, lanciando anche un paio di smorfie che fanno temere un possibile acciacco fisico. Pessimi segnali in vista degli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul), mentre ...