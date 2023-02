(Di domenica 19 febbraio 2023) Giornata indimenticabile per la Svezia. Dopo la doppietta oro-argento nella gara maschile con partenza in linea firmata da Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma, anche quella delle donne è valsa il metallo più pregiato., con una serie al poligono di 1+1+0+0, ha vinto con 4.8 di margine sulla norvegese Ingrid Tandrevold (0+1+0+0) e 20.8 sulla francese Julia Simon (1+1+0+1). Per la svedese si tratta del secondo titolo iridato di questa competizione, citando l’oro nella 15 km Individuale. A completare il quadro della top-5 sono state la francese Anais Chevalier-Bouchet a 34.7 (0+0+0+1) e la ceca Marketa Davidova a 51.4 (0+1+1+0). In casa Italia laè statache, dopo il quarto posto della 15 km Individuale, è giunta decima con lo zero al poligono a 1:02.4. Bravissima ...

... non sarà conquistata prima di marzo o aprile", ha detto Prigozhin in unsu Telegram. E ha ... ha dichiarato il viceministro della Difesa ucrainoMalyar su Telegram. Per gli alleati però ...... non sarà conquistata prima di marzo o aprile", ha detto Prigozhin in unsu Telegram. E ha ... ha dichiarato il viceministro della Difesa ucrainoMalyar su Telegram. Per gli alleati però non ...

VIDEO Hanna Oeberg vince la mass start mondiale a Oberhof, Samuela Comola 10ma, la migliore azzurra OA Sport

Mondiali Biathlon, l'Italia vince l'oro nella staffetta femminile Sky Sport

Biathlon storico: azzurre campionesse del mondo nella staffetta femminile per la prima volta RaiNews

Mondiali - Hanna Öberg fa doppietta: oro anche nella mass, rivivi il ... Eurosport IT

Hanna Davyskiba trova la linea laterale con un colpo magnifico Eurosport IT

Giornata indimenticabile per la Svezia. Dopo la doppietta oro-argento nella gara maschile con partenza in linea firmata da Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma, anche quella delle donne è valsa il ...Le italiane Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi hanno preceduto al traguardo la Germania e la Svezia a Oberhof Medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta femminile ai ...