VIDEO Biathlon | Italia oro in staffetta ai Mondiali | l’esultanza di Puppo e Ambesi in telecronaca

(Di domenica 19 febbraio 2023) Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi sono state protagoniste quest’oggi di un’impresa a dir poco straordinaria per il movimento delazzurro, conquistando la medaglia d’oro nellafemminile aididi Oberhof 2023. Le azzurre sono state pazzesche soprattutto al poligono, dimostrando la propria superiorità rispetto alle rivali che hanno potuto solo accodarsi a Vittozzi che ha tagliato per prima il traguardo. Indescrivibile l’emozione per tutti gli appassionati di, compresi i telecronisti di Eurosport Darioe Massimiliano, LE FANTASTICHE 4!sublime: Comola, Wierer, Auchentaller e Vittozzi campionesse del mondo della ...

Gli highlights della staffetta singola mista che ha visto prevalere ancora la Norvegia ai mondiali di2023 ad Oberhof. Dietro gli scandinavi si sono piazzati gli austriaci, mentre sul terzo gradino del podio troviamo la nostra Italia, splendida terza grazie alle prestazioni di Lisa Vittozzi e ...Ilcon gli highlights della prova individuale femminile da 15Km ai mondiali diin corso di svolgimento ad Oberhof. Lisa Vittozzi conquista la seconda medaglia italiana di questa avventura ...

Italia da impazzire in staffetta, la reazione dei commentatori Eurosport IT

VIDEO Biathlon, la festa dell'Italia sul podio: la staffetta femminile vince i Mondiali, suona l'Inno di Mameli OA Sport

Mondiali - Vittozzi: "Ho spinto al limite all'ultimo poligono" Eurosport IT

VIDEO Italia in trionfo ai Mondiali di biathlon! Staffetta femminile in estasi: riviviamo l'oro delle azzurre OA Sport

Il podio d'oro dell'Italia: sorrisi con il tricolore Eurosport IT

Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi sono state protagoniste quest’oggi di un’impresa a dir poco straordinaria per il movimento del biathlon azzurro, conquistando la ...Qualcosa che non sarà possibile dimenticare. A Oberhof, in Germania, la staffetta femminile dell’Italia ha fatto la storia nei Mondiali 2023 di biathlon. Per la prima volta, infatti, il Bel Paese ha ...