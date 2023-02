Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023)DEL 19 FEBBRAIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE; PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO DI RIENTRO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE ANCHE SULLE DIRAMAZIONINORD ESUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA ...