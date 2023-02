Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023)DEL 19 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER I FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE: A CIVITA CASTELLANA, IN PROVINCIA DI VITERBO, TORNA IL CARNEVALE CIVITONICO! OGGI, MARTEDI’ 21 E DOMENICA 26 LA SFILATA PARTE DA PIAZZA DELLA LIBERAZIONE, ATTRAVERSANDO LA PARTE NUOVA E IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, CON MODIFICHE ALLA VIABILITA’ LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALL’EVENTO; NEGLI STESSI GIORNI, PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLE SFILATE CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI CIVITACASTELLANA DELLA FERROVIAVITERBO DALLE 15.30 ALLE 20.30, E SEMPRE NELL’AMBITO DELLE ...